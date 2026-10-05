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Туризм и География

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Почему опытный промысловик оставлял рыбу в реке до поздней осени

Почему опытный промысловик оставлял рыбу в реке до поздней осени

Осенний промысел в деревне всегда был временем азарта и спешки. Люди старались использовать каждый погожий день, чтобы успеть наполнить сараи и подготовить запасы до первых крепких морозов.

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