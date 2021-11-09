The Bell

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Чем опасна утечка Robinhood, 18+ могут заменить запретом, новый пик биткоина и климат против кофе

Чем опасна утечка Robinhood, 18+ могут заменить запретом, новый пик биткоина и климат против кофе

Большая утечка данных инвесторов Robinhood убедительно демонстрирует, что самое уязвимое звено кибербезопасности — человек Онлайн-брокер Robinhood сообщил о крупной утечке данных пользователей, затронувшей примерно четверть клиентов компании.

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