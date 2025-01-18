На руинах России. 17 кусков и кусочков, о которых ещё 10 лет тому назад говорил Путин

ВВ

Василий Васильев

Еще раз прочитайте : "Сказано это было 10 лет тому назад. То есть уже тогда Владимир Путин чётко понимал, к чему дело идёт". Так вот - Если наш Президент еще 10 лет назад понял - "к чему идет дело", то почему эти 10 лет наш Президент "профукал" ? В результате, мы оказались настолько не готовы к СВО, что уже третий год "копошимся" с хохлами и никак не можем их одолеть. Эти 10 лет хохлы готовились к войне и, надо сказать, хорошо подготовились. А наш Президент как готовился? Ну, я не говорю о его многочисленных выступлениях и "зеркальных и симметричных" угрозах в отношении Запада - тут ОН конечно изрядно преуспел. Но слова НИКАК не заменят ракет, бомб, снарядов и т.п. И, видимо, ЭТОГО наш Президент так и не понял. Поэтому все 10 лет ОН в основном упражнялся изящной словесностью, вместо наращивания наших военных мускулов.