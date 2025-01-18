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На руинах России. 17 кусков и кусочков, о которых ещё 10 лет тому назад говорил Путин

На руинах России. 17 кусков и кусочков, о которых ещё 10 лет тому назад говорил Путин

Полагаем, этот материал станет ответом на многие вопросы. В том числе о том, почему началась специальная военная операция в 2022 году.

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Еще раз прочитайте : &quot;Сказано это было 10 лет тому назад. То есть уже тогда Владимир Путин чётко понимал, к чему дело идёт&quot;. Так вот - Если наш Президент еще 10 лет назад понял - &quot;к чему идет дело&quot;, то почему эти 10 лет наш Президент &quot;профукал&quot; ?  В результате, мы оказались настолько не готовы к СВО, что уже третий год &quot;копошимся&quot; с хохлами и никак не можем их одолеть. Эти 10 лет хохлы готовились к войне и, надо сказать, хорошо подготовились. А наш Президент как готовился? Ну, я не говорю о его многочисленных выступлениях и &quot;зеркальных и симметричных&quot; угрозах в отношении Запада - тут ОН конечно изрядно преуспел. Но слова НИКАК не заменят ракет, бомб, снарядов и т.п. И, видимо, ЭТОГО наш Президент так и не понял. Поэтому все 10 лет ОН в основном упражнялся изящной словесностью, вместо наращивания наших военных мускулов.
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19 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Спасибо, что поняли!
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14 час.

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