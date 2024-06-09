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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Мы намерены сосредоточиться на молодых пилотах». Тото Вольфф рассказал, что «Мерседес» отказался от приглашения Сайнса

Вольфф подтвердил отсутствие интереса у «Мерседеса» к Сайнсу. По словам исполнительного директора «Мерседеса», немецкая команда сосредоточена на том, чтобы в будущем посадить за руль главной команды своего юниора Андреа Кими Антонелли.

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