Глава СК России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с участием автобуса в ДНР

Следственными органами СК России по Донецкой Народной Республике возбуждено уголовное дело по факту произошедшего в Новоазовском муниципальном округе на автодороге Р-280 Новороссия дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса (ч.
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