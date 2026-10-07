«Современник» проведет серию мероприятий к 100-летию со дня рождения Евгения Евстигнеева

Театр «Современник» готовит масштабную программу к 100-летию со дня рождения одного из своих основателей, народного артиста СССР Евгения Евстигнеева.
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