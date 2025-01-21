Бадоса, чуть не завершившая карьеру из-за травмы спины: «Эти проблемы меня изменили. Я стала больше ценить моменты»

Сегодня испанка впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». «В прошлом году был момент, когда я была близка к завершению карьеры – потому что я не соответствовала уровню, спина не реагировала на лечение.
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