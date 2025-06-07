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Ночной ад для Украины: после ударов запылали крупнейшие промцентры

Ночной ад для Украины: после ударов запылали крупнейшие промцентры

Минувшей ночью ВС РФ продолжили удары по украинским тылам. Если вчера основными целями стали Киев и Западная Украина, то сегодня – крупные промышленные центры на востоке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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