Ночной ад для Украины: после ударов запылали крупнейшие промцентры

Минувшей ночью ВС РФ продолжили удары по украинским тылам. Если вчера основными целями стали Киев и Западная Украина, то сегодня – крупные промышленные центры на востоке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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