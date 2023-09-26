В центре Перми неадекватная женщина нападала на прохожих. Видео

Жители Перми засняли на видео неадекватную женщину, которая кричала и бросалась на людей. Инцидент произошел на Комсомольском проспекте: сначала женщина оскорбляла местную жительницу с собакой, а потом стала вести себя неадекватно и применять физическую силу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии