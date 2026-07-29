Страна и люди
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Страна и люди

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Налоговые льготы для ветеранов и участников СВО составили 8,5 млрд рублей

Налоговые льготы для ветеранов и участников СВО составили 8,5 млрд рублей

Глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров на встрече с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным заявил, что перерасчет налогов в рамках предоставления единой федеральной льготы ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции, членам их семей, а также гражданам территорий, где введен режим ЧС, составил более 8,5 миллиардов рублей.

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