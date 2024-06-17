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НАША ЛОСИНКА

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Любители интеллектуальных игр соберутся в парке «Яуза»

В парке «Яуза» для всех любителей умственных вызовов и поклонников развлекательных игр 21 июня пройдёт новое шоу-игра «КВИЗ Тайм» под открытым небом, где команды будут соревноваться в интеллектуальных баталиях, отвечая на разнообразные вопросы.

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