Любители интеллектуальных игр соберутся в парке «Яуза»

В парке «Яуза» для всех любителей умственных вызовов и поклонников развлекательных игр 21 июня пройдёт новое шоу-игра «КВИЗ Тайм» под открытым небом, где команды будут соревноваться в интеллектуальных баталиях, отвечая на разнообразные вопросы.