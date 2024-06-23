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Слуцкий: агрессия Украины против российских городов не останется безнаказанной

Слуцкий: агрессия Украины против российских городов не останется безнаказанной

Агрессия Украины против городов Российской Федерации не останется безнаказанной. Соответствующее заявление сделал депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий, который прокомментировал сегодняшний удар Вооруженных сил Украины по Севастополю.

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