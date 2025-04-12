Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 896 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Крепко воняет от этой статейки. Что, уже начали подготавливать публику что бойцы с СВО вернутся психическими уродами,...Чем грозит возвра...
  • Evgenija Palette
    Так вот, не возникло бы еще одно противостояние...Чем грозит возвра...
  • Evgenija Palette
    Любишь кататься, люби и саночки возить... ( приоритеты были расставлены. Надо было защищать Родину...)... Теперь изво...Чем грозит возвра...

Изменников Родины отдадут в руки ФСБ (Парламентская газета)

Изменников Родины отдадут в руки ФСБ (Парламентская газета)

Федеральную службу безопасности наделят правом создавать следственные изоляторы. Ведомство сможет доставлять, конвоировать и содержать в своих СИЗО подозреваемых, обвиняемых и осужденных по «профильным» уголовным делам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх