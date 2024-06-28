«Выглядит как девчонка!» — Киркоров в шоке от новой пластики Пугачевой, которая чуть не унесла ее жизнь

Звезды часто грешат пластическими операциями, что уже не вызывает удивления у общественности, но в те моменты, когда они чувствуют опасность для своего здоровья, публика советует попридержать коней и не рисковать жизнью ради пластики.
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