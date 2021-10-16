Контр-адмирал Хмыров назвал выходку эсминца ВМС США в Японском море провокацией

Москва, 16 октября. Инцидент с участием эсминца ВМС США USS Chafee в Японском море вполне укладывается в реалии сегодняшней дипломатии, и расценивать его стоит исключительно как провокацию, о чем заявил контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров.