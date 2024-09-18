Индия обратилась к ОПЕК+ с просьбой увеличить добычу нефти, — СМИ Ирэн ОрлонскаяВласти Индии настоятельно рекомендуют ОПЕК+ рассмотреть вариант увеличения объемов нефтедобычи для стабилизации цен на этот ресурс.
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