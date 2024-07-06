Информация о смерть уральца, командира боевого братства Алиева оказалась неправдой

Накануне появилась новость о том, что Сергей Алиев погиб под Угледаром. Это оказалось не так.Информация о смерть свердловчанина, командира боевого братства "За державу обидно" Сергея Алиева оказалась неправдой.
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