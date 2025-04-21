Психолог Лысенко: месть редко приносит настоящее удовлетворение

Как ведут себя женщины, столкнувшиеся с изменой? Некоторые сразу разрывают отношения и стараются жить дальше; другие закрывают глаза на неверность избранника и стараются сохранить прежние отношения; третьи испытывают настолько сильную боль, что в них просыпается желание отомстить.