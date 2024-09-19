По делу генерала Путилова прошли обыски сразу в нескольких местах

Правоохранители провели обыски сразу в нескольких местах в ходе расследования уголовного дела начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа Дениса Путилова, задержанного по подозрению в получении взятки, сообщило 19 сентября ТАСС.
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