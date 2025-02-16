Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 238 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Англосаксы назначали на руководящие посты ЕС людей, отвечающим семи смертных грехов, умудрясь самим во время свалить ...Европа оскорбилас...
  • Александр
    Освещение можно и включить, а взорванную киевскую дамбу..? Желаю русскому Киеву очнуться от зомбирования вонючего кло...В столице Украины...
  • Александр
    Хорошая новость! Крысы начинают пожирать друг друга.СБУ задержала рук...

Брошенные сирийские базы хранения с военной техникой. В кадре множеством танков: Т-90А, различных Т-72М, Т-62 и Т-55, а также БМП-1, «Шилки» и прочая техника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх