Брошенные сирийские базы хранения с военной техникой. В кадре множеством танков: Т-90А, различных Т-72М, Т-62 и Т-55, а также БМП-1, «Шилки» и прочая техника.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Брошенные сирийские базы хранения с военной техникой. В кадре множеством танков: Т-90А, различных Т-72М, Т-62 и Т-55, а также БМП-1, «Шилки» и прочая техника.
Свежие комментарии