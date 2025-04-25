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Трамп назвал большой уступкой нежелание России захватывать всю Украину

Трамп назвал большой уступкой нежелание России захватывать всю Украину

Россия пошла на большую уступку в урегулировании конфликта на Украине, поскольку не претендует на всю украинскую территорию, заявил президент США.

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Комментарии
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Юрий Горемыкин
Только один приемлем вариант - КАПИТУЛЯЦИЯ Украины, полная безоговорочная КАПИТУЛЯЦИЯ!!! Хочу чтобы в нашем демократическом государстве при принятии решений было учтено и моё мнение : настала пора прекратить наконец всякую торговлю с Украиной и через Украину. Убрать от руководства СВО капитал и его интересы ,развязать руки военным и дать им возможность победить! Перекрыть все пути снабжения ВСУ, лишить их материальной базы ведения боевых действий, принудить к капитуляции.КАПИТУЛЯЦИЯ!!! Только Полная и безоговорочная КАПИТУЛЯЦИЯ Украины!!! Это непременное и главное условие ведения каких либо переговоров. При этом Крым само собой был есть и всегда будет Российским, это вообще не обсуждается! К присоединенным ранее Донецкой Луганской Херсонской и Запорожской областям должны вернуться в состав России Одесская Николаевская Днепропетровская и Харьковские области. Украина не должна иметь выход к морю! На остальной территории возможно создание нового государства Украина по подобию как создавалась после падения фашистской Германии ГДР с обязательным постоянным присутствием Группы российских войск в Украине, при этом чтобы Европа реально воевавшая против нас не дергалась, с не меньшим качественным и количественным составом чем ГСВГ. Только так!!! Проигравшая Европа кроме того в качестве репарации должна предоставить в полную российскую юрисдикцию сухопутный коридор с проложенной железной дорогой через территорию любой страны Европы шириной не менее 500км соединяющий Калининградскую область с остальной территорией России.Мы сейчас сильнее Запада, у нас более мощное оружие и мы имеем право диктовать нам выгодные условия! Вот это есть наша Победа, на этих условиях под руководством нашего Президента Путина В.В. нужно завершать СВО
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