Ответный удар отработан на отлично: как прошла тренировка сил российской ядерной триады Ирэн ОрлонскаяПод руководством главы государства Владимира Путина в среду, 25 октября 2023 года, состоялась тренировка сил ядерного сдерживания.
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