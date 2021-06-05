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«Пэлас» и Бентеке продлили контракт на 2 года. У форварда 10 голов в 30 матчах сезона АПЛ

«Кристал Пэлас» объявил о заключении нового соглашения с нападающим Кристианом Бентеке. Лондонцы продлили контракт с 30-летним игроком сборной Бельгии на 2 года.

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