«Пэлас» и Бентеке продлили контракт на 2 года. У форварда 10 голов в 30 матчах сезона АПЛ

«Кристал Пэлас» объявил о заключении нового соглашения с нападающим Кристианом Бентеке. Лондонцы продлили контракт с 30-летним игроком сборной Бельгии на 2 года.
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