БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Весенний «Герасимовский прорыв» — чего боится Запад

Весенний «Герасимовский прорыв» — чего боится Запад

Чем разнообразнее техника, поставляемая натовцами, тем дальше Украина от создания реально боеспособной армии Константин Ольшанский На фото: министр обороны Германии Кристин Ламбрехт на презентации боевых машин пехоты (БМП) Marder в Мариенберге.

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