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ПВО за ночь ликвидировала почти полтысячи беспилотников ВСУ

ПВО за ночь ликвидировала почти полтысячи беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 416 украинских беспилотников над РФ, сообщает 3 сентября Минобороны .

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