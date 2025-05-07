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Вагенкнехт: Мерц абсолютно не годится для должности канцлера ФРГ

Вагенкнехт: Мерц абсолютно не годится для должности канцлера ФРГ

Вагенкнехт: Мерц абсолютно не годится для должности канцлера ФРГ Глава партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что Фридрих Мерц, недавно избранный канцлером Германии, не подходит для этой должности.

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