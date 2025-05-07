Вагенкнехт: Мерц абсолютно не годится для должности канцлера ФРГ Глава партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что Фридрих Мерц, недавно избранный канцлером Германии, не подходит для этой должности.