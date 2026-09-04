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Татар-информ

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В Казани после проверки на складе депортировали 15 незаконных мигрантов

В Казани после проверки на складе депортировали 15 незаконных мигрантов

В Казани после проверки на складе депортировали 15 незаконных мигрантов. Как сообщили в МВД по РТ, в республике проводится профилактическая операция «Нелегальный мигрант».

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