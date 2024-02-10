ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Парень подруги узнал о ее изменах. Теперь она требует от меня невозможного

Парень подруги узнал о ее изменах. Теперь она требует от меня невозможного

Друзья, как известно, проверяются в беде. Многие считают, что настоящий друг поддержит, если даже ты не прав, прикроет в любой ситуации.

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Комментарии
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Татьяна Бушмелева
Вот блин проблема! Тот Саша к той подруге доверия уже не имеет. Технически они уже расстались. Весь вопрос в том &quot;расстаться или не расстаться со своим парнем ? ради солидарности в переживаниях подруги&quot; Если той подруге нужен адреналин риска - она с него не слезет. А если просто дура не понимала последствий - она должна прочувствовать по полной последствия может быть поумнеет, а если за её грехи будут отвечать другие .... то навряд ли в её туговатой башке что-то отложится.
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