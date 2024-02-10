Парень подруги узнал о ее изменах. Теперь она требует от меня невозможного

Татьяна Бушмелева

Вот блин проблема! Тот Саша к той подруге доверия уже не имеет. Технически они уже расстались. Весь вопрос в том "расстаться или не расстаться со своим парнем ? ради солидарности в переживаниях подруги" Если той подруге нужен адреналин риска - она с него не слезет. А если просто дура не понимала последствий - она должна прочувствовать по полной последствия может быть поумнеет, а если за её грехи будут отвечать другие .... то навряд ли в её туговатой башке что-то отложится.