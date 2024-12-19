Так выглядит кубинский УАЗ: УАЗ «Профи» засняли на Острове Свободы

В Сети появились фото грузовичка УАЗ «Профи» — машину засняли на Кубе. Фото: Автопоток Как отмечает Telegram-канал «Грузовики и вообще», у этой модели нехарактерная для России надстройка — кубинского типа.
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