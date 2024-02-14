Кадры страшного падения чемпионки России по фрирайду Шамбер

Кадры среды, которые заставили вздрогнуть даже самых опытных лыжников и сноубордистов. На курорте Роза Хутор не по сценарию пошли международные соревнования по фрирайду - речь о катании вне специально оборудованных трасс, в горах, где не тронут снег.