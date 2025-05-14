Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Коррупционеры! Нужно прекратить раздачу гражданства и льгот!»: в ГД призывают ввести стаж гражданства для мигрантов

«Коррупционеры! Нужно прекратить раздачу гражданства и льгот!»: в ГД призывают ввести стаж гражданства для мигрантов

Фракция «Справедливая Россия – За правду» разрабатывает новую инициативу о введении стажа гражданства для получения льгот.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
А денежки очень любят.
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5 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Мы видим, что господдержку для многодетных семей получают не коренные россияне, которые много лет не могут решить жилищные проблемы, а недавние мигранты. Это результат неконтролируемой выдачи паспортов мигрантам из Средней Азии на протяжении долгих лет. Конечно, здесь есть и коррупционная составляющая», высказался политик. «Необходимо прекратить раздачу и гражданства, и льгот! Нужно менять федеральное законодательство, чтобы господдержку в первую очередь получали россияне! И мы этого добьемся!» – резюмировал Миронов.
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3 час.
ИИ
Иван Иванов
СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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7 мин.
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