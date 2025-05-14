«Коррупционеры! Нужно прекратить раздачу гражданства и льгот!»: в ГД призывают ввести стаж гражданства для мигрантов

ЕА

Евгений Алексеенко

Мы видим, что господдержку для многодетных семей получают не коренные россияне, которые много лет не могут решить жилищные проблемы, а недавние мигранты. Это результат неконтролируемой выдачи паспортов мигрантам из Средней Азии на протяжении долгих лет. Конечно, здесь есть и коррупционная составляющая», высказался политик. «Необходимо прекратить раздачу и гражданства, и льгот! Нужно менять федеральное законодательство, чтобы господдержку в первую очередь получали россияне! И мы этого добьемся!» – резюмировал Миронов.