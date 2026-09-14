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Этаж, площадь, терраса: эксперты о том, как выбрать коммерческое помещение в Барнауле

Этаж, площадь, терраса: эксперты о том, как выбрать коммерческое помещение в Барнауле

Как инвестор или предприниматель выбирает коммерческое помещение в строящемся здании? Часто тщательно анализируется этаж, где оно должно быть расположено, его площадь, вид из окна и, конечно же, цена.

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