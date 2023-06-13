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Посол РФ: Москва готова к сотрудничеству с Катаром в решении мировых проблем

Посол РФ: Москва готова к сотрудничеству с Катаром в решении мировых проблем

РФ готова к сотрудничеству с Катаром для решения региональных и международных проблем. Об этом на вечере, посвященном празднованию Дня России, заявил посол РФ в Дохе Дмитрий Догадкин.

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