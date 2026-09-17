ЦИК выявил недостоверные сведения у кандидатов в Ивановской области

Центральная избирательная комиссия опубликовала сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва по федеральным спискам кандидатов.
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