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Ивановские новости

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ЦИК выявил недостоверные сведения у кандидатов в Ивановской области

ЦИК выявил недостоверные сведения у кандидатов в Ивановской области

Центральная избирательная комиссия опубликовала сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва по федеральным спискам кандидатов.

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