Сотрудники СК по Курской области передали гуманитарную помощь военнослужащим

Сотрудники Управления Следственного комитета России по Курской области доставили очередную партию гуманитарной помощи военнослужащим Вооруженных Сил РФ.
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