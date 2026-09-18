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Сотрудники СК по Курской области передали гуманитарную помощь военнослужащим

Сотрудники СК по Курской области передали гуманитарную помощь военнослужащим

Сотрудники Управления Следственного комитета России по Курской области доставили очередную партию гуманитарной помощи военнослужащим Вооруженных Сил РФ.

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