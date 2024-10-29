⚡Этой ночью силы ПВО России уничтожили над Черным морем один украинский беспилотник Минобороны России.
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⚡Этой ночью силы ПВО России уничтожили над Черным морем один украинский беспилотник Минобороны России.