В Раде заявили, что украинцы массово снимают деньги со счетов из-за закона о мобилизации

В Верховной Раде Украины заметили значительный рост количества снятия денег со счетов граждан. По мнению заместителя председателя комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева, причиной является новый законопроект о мобилизации, который в том числе предусматривает блокировку счетов.
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