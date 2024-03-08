В Раде заявили, что украинцы массово снимают деньги со счетов из-за закона о мобилизации

В Верховной Раде Украины заметили значительный рост количества снятия денег со счетов граждан. По мнению заместителя председателя комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева, причиной является новый законопроект о мобилизации, который в том числе предусматривает блокировку счетов.