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Актёр Вячеслав Гришечкин умер на 62-м году жизни

Актёр Вячеслав Гришечкин умер на 62-м году жизни

Актёр Вячеслав Гришечкин скончался 15 сентября 2023 года. Заслуженному артисту РФ был 61 год. О смерти актёра сообщил его коллега из Театра на Юго-Западе Антон Белов – Вячеслав Германович, родной, покойся с миром! Один из основателей нашего Дома.

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