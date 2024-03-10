В Орловской области насчитывается 146 свободных инвестплощадок

Несколько дней назад Минэкономразвития представило инвестиционную карту России. В основе платформы — данные региональных инвесткарт, разработанных во время внедрения регионального инвестиционного стандарта.
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