Зеленский закопал себя одной фразой. В США терпеть не стали: Трамп разворачивается в сторону России

Svetlana Kuzmina

"Пока будет Трамп, наверное, Вашингтон всё-таки будет более-менее соблюдать свои обязательства. А потом, когда его не будет? ..." Что делать? Нужно также как Штаты влиять на выборы в США и не надо стесняться. "С волком жить - по волчьи выть."