Тен Хаг – тренер «Ман Юнайтед», жеребьевка 1/2 Кубка России, победа «Барсы», Волков дисквалифицирован за допинг, Агуэро, Дрогба, Скоулз в Зале славы АПЛ и другие новости утра

1. Эрик тен Хаг назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед». Специалист из «Аякса» возглавит команду со следующего сезона, контракт – до 2025 года.
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