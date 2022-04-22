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Тен Хаг – тренер «Ман Юнайтед», жеребьевка 1/2 Кубка России, победа «Барсы», Волков дисквалифицирован за допинг, Агуэро, Дрогба, Скоулз в Зале славы АПЛ и другие новости утра

Тен Хаг – тренер «Ман Юнайтед», жеребьевка 1/2 Кубка России, победа «Барсы», Волков дисквалифицирован за допинг, Агуэро, Дрогба, Скоулз в Зале славы АПЛ и другие новости утра

1. Эрик тен Хаг назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед». Специалист из «Аякса» возглавит команду со следующего сезона, контракт – до 2025 года.

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