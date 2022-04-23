ACB. «Валенсия» сыграет с «Фуэнлабрадой», «Ховентуд» встретится с «Уникахой» и другие матчи

В субботу, 23 апреля, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут четыре матча. «Валенсия» дома сыграет с «Фуэнлабрадой», «Ховентуд» примет «Уникаху».

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