Denshattack!: Обзор самой безбашенной аркады года

В XX веке транспортная система везде развивалась очень по-разному. Одни страны постепенно отказывались от поездов, сделав ставку на строительство дорог для автомобилей, а другие, наоборот, плели железнодорожные сети, которыми по сей день ежемесячно пользуются миллионы людей.