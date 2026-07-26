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Denshattack!: Обзор самой безбашенной аркады года

Denshattack!: Обзор самой безбашенной аркады года

В XX веке транспортная система везде развивалась очень по-разному. Одни страны постепенно отказывались от поездов, сделав ставку на строительство дорог для автомобилей, а другие, наоборот, плели железнодорожные сети, которыми по сей день ежемесячно пользуются миллионы людей.

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