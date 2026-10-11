Starship покрылся инеем: SpaceX готовит корабль к Flight 15

На полигоне Massey в Техасе аппарат проходит криогенные проверки топливной системы Джерри Пайк опубликовал новые кадры испытаний Starship Ship 42 на площадке Massey в Техасе.
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