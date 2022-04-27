Вик Уайлд: «В российском спорте системная проблема с отсутствием поддержки ведущих атлетов во многих видах. Цель некоторых федераций – свои деньги»

Российский сноубордист Вик Уайлд прокомментировал письмо фристайлистки Анастасии Таталиной, которая обвинила тренеров в срыве ее предолимпийской подготовки к Пекину-2022.

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