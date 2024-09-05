«У неё же все ноги видны!»: Михаил Шуфутинский высказался о внешности Пугачевой

Сейчас Шуфутинский и Алла Борисовна не общаются между собой. Один живет и продолжает развивать свое творчество в России, а вторая сбежала вместе со своим мужем-иноагентом за границу и практически оборвала связи с родной страной.
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