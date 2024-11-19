Black Myth: Wukong стала самым низкооценённым претендентом на «Игру года» в истории The Game AwardsДаже если фэнтезийный ролевой боевик Black Myth: Wukong и не победит на церемонии награждения The Game Awards 2024, проект китайской студии Game Science запишет на свой счёт необычное достижение.
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