Black Myth: Wukong стала самым низкооценённым претендентом на «Игру года» в истории The Game AwardsДаже если фэнтезийный ролевой боевик Black Myth: Wukong и не победит на церемонии награждения The Game Awards 2024, проект китайской студии Game Science запишет на свой счёт необычное достижение.