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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Black Myth: Wukong стала самым низкооценённым претендентом на «Игру года» в истории ...

Black Myth: Wukong стала самым низкооценённым претендентом на «Игру года» в истории ...

Black Myth: Wukong стала самым низкооценённым претендентом на «Игру года» в истории The Game AwardsДаже если фэнтезийный ролевой боевик Black Myth: Wukong и не победит на церемонии награждения The Game Awards 2024, проект китайской студии Game Science запишет на свой счёт необычное достижение.

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