В Оренбургской области Полицейский Дед Мороз исполнил мечты мальчишек и девчонок

За месяц до Нового года маленькие жители Новотроицка из семей, нуждающихся в социальной поддержке, начали писать письма Деду Морозу, где, используя карандаши, фломастеры и краски, рассказывали сказочному волшебнику о своих самых заветных желаниях.
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