Одна из шести женщин, дающих показания на лондонском процессе над комиком и актером Расселом Брэндом, заявила в суде, что в 2009 году он изнасиловал ее у него дома, не остановившись даже после ее мольб, — сам 51-летний Брэнд, экс-супруг певицы Кэти Перри, отрицает все обвинения.