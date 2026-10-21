Одна из шести женщин, дающих показания на лондонском процессе над комиком и актером Расселом Брэндом, заявила в суде, что в 2009 году он изнасиловал ее у него дома, не остановившись даже после ее мольб, — сам 51-летний Брэнд, экс-супруг певицы Кэти Перри, отрицает все обвинения.
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