Эта ошибка при стирке может повредить машинку: какие вещи нельзя стирать вместе Алёна ЮрьеваЭксперты предупреждают, что одна распространенная ошибка при стирке может сократить срок службы вашей стиральной машины и привести к дорогостоящему ремонту.
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