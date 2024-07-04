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Эта ошибка при стирке может повредить машинку: какие вещи нельзя стирать вместе

Эта ошибка при стирке может повредить машинку: какие вещи нельзя стирать вместе

Эта ошибка при стирке может повредить машинку: какие вещи нельзя стирать вместе Алёна ЮрьеваЭксперты предупреждают, что одна распространенная ошибка при стирке может сократить срок службы вашей стиральной машины и привести к дорогостоящему ремонту.

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